Самарский Роскадастр проводит работу по верификации сведений ЕГРН

Филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области совместно с Управлением Росреестра по Самарской области проводятся мероприятия по проверке и подтверждению достоверности, точности и соответствия данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Все это называется верификацией.

Цель верификации – убедиться, что объект юридически существует, описан правильно и данные о нем актуальны и достоверны.

Процесс верификации сведений ЕГРН включает в себя проверку различных параметров объекта недвижимости, включая права собственности, наличие обременений и ограничений, а также актуальные данные о его основных характеристиках (адрес, площадь и т.п.).

Специалисты регионального Роскадастра проделали огромную работу по анализу сведений, содержащихся в ЕГРН, а также работу по исправлению найденных ошибок и несоответствий. Так, за 9 месяцев 2025 года проанализировано и исправлено почти 200 тысяч сведений об объектах недвижимости и записях о правах.

«Верификация сведений является неотъемлемой частью качества и полноты данных ЕГРН. Проводимые мероприятия помогают выявить ошибки, несоответствия и неточности, которые оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную повестку региона. Полные и достоверные сведения в ЕГРН повышают качество оказания услуг гражданам», - отметил начальник отдела обеспечения ведения и нормализации данных ЕГРН филиала ППК «Роскадастр по Самарской области» Фарид Чикаев, сообщает пресс-служба филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области.

Фото предоставлено филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области