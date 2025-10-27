Я нашел ошибку
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Самарский Роскадастр проводит работу по верификации сведений ЕГРН

27 октября 2025 15:18
139
Цель верификации – убедиться, что объект юридически существует, описан правильно и данные о нем актуальны и достоверны.

Филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области совместно с Управлением Росреестра по Самарской области проводятся мероприятия по проверке и подтверждению достоверности, точности и соответствия данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Все это называется верификацией.

Цель верификации – убедиться, что объект юридически существует, описан правильно и данные о нем актуальны и достоверны.

Процесс верификации сведений ЕГРН включает в себя проверку различных параметров объекта недвижимости, включая права собственности, наличие обременений и ограничений, а также актуальные данные о его основных характеристиках (адрес, площадь и т.п.).

Специалисты регионального Роскадастра проделали огромную работу по анализу сведений, содержащихся в ЕГРН, а также работу по исправлению найденных ошибок и несоответствий. Так, за 9 месяцев 2025 года проанализировано и исправлено почти 200 тысяч сведений об объектах недвижимости и записях о правах.

«Верификация сведений является неотъемлемой частью качества и полноты данных ЕГРН. Проводимые мероприятия помогают выявить ошибки, несоответствия и неточности, которые оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную повестку региона. Полные и достоверные сведения в ЕГРН повышают качество оказания услуг гражданам», - отметил начальник отдела обеспечения ведения и нормализации данных ЕГРН филиала ППК «Роскадастр по Самарской области» Фарид Чикаев, сообщает пресс-служба филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области.

 

Фото предоставлено филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области     

Теги: Самара

