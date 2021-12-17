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Самарский РКЦ «Прогресс» получил высшую награду в области качества в стране

17 декабря 2021 19:19
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Заявки на соискание премий подали более 400 организации из 67 регионов России.

Ведущее предприятие ракетно-космической промышленности по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей «Союз-2» и систем дистанционного зондирования Земли самарский РКЦ «Прогресс» получил звание лауреата премии Правительства РФ в области качества. Премия является высшей наградой в области качества в стране. 

«На сегодня самарский РКЦ «Прогресс» загружен таким количеством заказов, какого не было десятки лет. Предприятие сосредоточено на проектировании и изготовлении ракет-носителей нового поколения, новых технологических решений и задач. Неизменным остается их качество и надежность. Коллектив предприятия по достоинству получил такую высокую оценку, вновь и вновь подтверждая свой профессионализм и уникальность. Только вперед! Искренне и от души поздравляю и желаю новых высот», – прокомментировал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Постановление «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2020 года в области качества» подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 

Во время вручения наград заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов подчеркнул, что постоянная работа по улучшению качества формирует конкурентоспособность российских товаров. «Постоянное улучшение деятельности предприятия, повышение уровня качества решает вопрос конкурентоспособности российских товаров и услуг. Полученная награда является признанием действительно достойных результатов работы организаций», - подчеркнул он.

Заявки на соискание премий подали более 400 организации из 67 регионов России. Звание лауреата премии присуждено 11 российским предприятиям. Среди них предприятия радиоэлектронной, фармацевтической и легкой промышленности, нефтегазового сектора, железнодорожного машиностроения, а также предприятия аэрокосмических технологий, сферы медицинских услуг и пищевой промышленности.

«Российские компании, претендующие на Премию Правительства в области качества, внедряют у себя на производстве наилучшие технологии и передовые идеи, которые помогают им оставаться в авангарде рынка, оперативно реагировать на мировые тренды, - сказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. - Нельзя не отметить разнообразие отраслей экономики и промышленности, которые представляют лауреаты 2020 года (крайне непростого для всей мировой экономики в силу пандемии). Например, лауреатами премии заслуженно стали ракетно-космический центр «Прогресс» и завод «Метровагонмаш»».

Премия самарского РКЦ «Прогресс» - это высокая оценка труда всего коллектива ракетостроителей и признание ракетно-космического центра как современного конкурентоспособного предприятия, создающего космическую технику мирового уровня. Предприятием создана эффективная система менеджмента качества и высокая надёжность ракет-носителей «Союз-2» тому подтверждение. 

Баранов Дмитрий, генеральный директор АО «РКЦ "Прогресс»: «Сегодня РКЦ Прогресс - единственное предприятие в мире, которое выполняет запуски ракет-носителей с четырех космодромов. Наши РН «Союз-2» стартуют с Байконура, Плесецка, Восточного и Гвианского космического центра в Южной Америке. Вручение премии Правительства России в области качества подтвердило отличную работу нашего коллектива и эффективность выбранного пути развития предприятия и, конечно, придало уверенности в работе над перспективными проектами».

 

Фото:    РКЦ "Прогресс»

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