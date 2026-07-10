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Самарский «Молочный край» ускоряет производство благодаря нацпроекту

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самарский «Молочный край» ускоряет производство благодаря нацпроекту

Ежедневно на перерабатывающий завод ООО «Молочный край» в Красноярском районе поступает до 30 тонн свежего молока с ферм региона. Всего через двое суток этот объем превращается в полезные йогурты, творог и масло, которые уже ждут покупателей не только в Самарской области, но и в соседних регионах — от Пензы до Челябинска. Чтобы сделать процесс еще эффективнее, а качество продукции — выше, предприятие взяло курс на бережливое производство.

«Молочный край» — один из ключевых переработчиков региона, выпускающий продукцию под известными брендами «Красава», «Коровушкин край» и «Халяль». В 2026 году компания стала участником федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»).

Сейчас на предприятии завершилось обучение рабочей группы, и эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками приступили к глубинной диагностике. Под пристальным вниманием — процесс производства творога. Специалисты «просвечивают» каждый этап, выявляя скрытые потери, лишние движения и простои оборудования.

«Мы хотим не просто работать быстрее, а работать эффективнее, используя каждый скрытый резерв. Экспертиза специалистов РЦК поможет нам оптимизировать процессы и укрепить позиции на рынке», — отмечает директор ООО «Молочный край» Роман Муковнин.

Внедрение бережливого производства на заводе — это не только цифры в отчётах. Для рядового покупателя это гарантия свежести продукта за счёт сокращения времени производственного цикла, стабильного качества благодаря устранению лишних этапов и автоматизации, а также доступных цен: оптимизация издержек позволяет удерживать конкурентоспособную стоимость привычных продуктов.

Амбициозный настрой руководства подтверждается и личными достижениями: в июне 2026 года Роман Муковнин стал победителем престижного федерального проекта «Лидеры России. Команда», что подчеркивает высокий управленческий потенциал предприятия.

Для Самарской области внедрение бережливых технологий стало визитной карточкой индустриального развития. Сегодня более 220 предприятий региона уже перестроили свои бизнес-процессы по методикам РЦК, а совокупный экономический эффект от внедрения этих технологий превысил 3 миллиарда рублей.

«Самарская область продолжает подтверждать статус лидера по внедрению бережливых технологий, доказывая, что современные методы управления — это самый короткий путь к сильной региональной экономике», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал: федеральный проект «Производительность труда» ведет к росту эффективности на предприятиях, увеличению зарплат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Участие в проекте бесплатное. Подробная информация — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - РЦК

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