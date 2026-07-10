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В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон

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В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон

Курортный сезон в Турции имеет все шансы продлиться до конца осени благодаря комфортной погоде и стабильно высокому спросу. Таким прогнозом поделился с РИА Новости туроператор из Бодрума и член Ассоциации туроператоров Турции Акын Беке.

По словам эксперта, если текущая динамика сохранится, активный интерес к отдыху на турецких курортах продержится вплоть до ноября. Беке уточнил, что заполняемость многих гостиниц уже превысила 80%, а в некоторых объектах приблизилась к 90%.

На старте лета туристическая отрасль испытывала трудности из-за сложной геополитической обстановки, но сейчас показатели вышли на уровень 2025 года, добавил туроператор.

Россия четвертый год подряд удерживает статус главного источника иностранных туристов для Турции, отмечает агентство. В 2025 году страну посетили около 6,9 млн россиян — это более 13% от общего объема принимаемого ею зарубежного турпотока.

Большинство отдыхающих традиционно отдают предпочтение курортам Антальи, однако представители туриндустрии отмечают растущую популярность Стамбула, Бодрума и побережья Эгейского моря.

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