Самарский аэропорт Курумоч примет 200-тысячного пассажира Аэрофлота

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20 июня 2022 года «Международный аэропорт Курумоч» (г.Самара) встречает 200-тысячного пассажира «Аэрофлота» с начала года. В честь этого события в зале прилёта пройдет торжественное мероприятие с участием руководства аэропорта и сотрудников представительства авиакомпании, региональных властей и СМИ.

Пассажир получит памятные подарки от авиакомпании, аэропорта и администрации региона.

Самара – одно из самых востребованных и популярных внутрироссийских направлений Аэрофлота. В летнем расписании авиакомпания выполняет до восьми ежедневных рейсов в Самару из Москвы. Благодаря удобному расписанию у пассажиров есть возможность с комфортом совершать деловые и личные поездки, в том числе – с пересадкой в Москве.

Фото: pxhere