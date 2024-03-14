Самарские ученые разработали и испытали эффективный топливозаправщик для спутников с ионными двигателями

183

Установка упростит процесс заправки и сократит сроки изготовления космических аппаратов.

Ученые лаборатории криогенной техники Самарского университета им. Королёва разработали и испытали топливозаправщик для отечественных космических спутников, оснащенных ионными двигателями. Такие двигатели используются на малых космических аппаратах для корректировки или изменения орбиты, для управления ориентацией и положением в пространстве. Установка, заправляющая спутники ксеноном, разработана совместно с научно-производственным центром "Самара" по заказу Ракетно-космического центра "Прогресс". Работы по ее созданию велись с осени 2022 года.

Самарская разработка позволит упростить и удешевить процесс заправки так называемых шар-баллонов - топливных баков космических аппаратов, а также обеспечит более высокий уровень чистоты закачиваемого ксенона и сможет в процессе заправки точно определять, сколько космического топлива уже закачано. В целом, данная "ксенон-заправка" поможет сократить сроки изготовления и передачи заказчикам готовых спутников.

"Разработанная установка обеспечит заправку космических аппаратов на заключительном этапе их производства в РКЦ "Прогресс" и позволит упростить технологический процесс изготовления спутников. Сейчас в отечественной космической отрасли в основном применяются заправочные агрегаты, которые требуют снятия шар-баллонов с космического аппарата перед заправкой. Баллоны демонтируются с уже собранных и прошедших испытания спутников, транспортируются в стороннюю организацию, отвечающую за заправку ксеноном, а затем возвращаются заправленными на предприятие и вновь устанавливаются на космический аппарат. Наша же установка позволяет заправлять шар-баллон, не снимая его со спутника. Это упрощает и ускоряет в десятки раз процесс заправки, то есть тем самым будут снижены затраты материальных средств и времени, а также общие сроки сдачи космического аппарата заказчику", - рассказал руководитель проекта профессор Дмитрий Угланов, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра газодинамических исследований (НОЦ ГДИ) Самарского университета им. Королёва.