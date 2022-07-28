С 29 августа на АВТОВАЗе собирать машины будут 6 дней в неделю

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Те, кто занят в производстве автомобилей на платформе В0 и семейства Granta, будут работать в две смены.

В четверг, 28 июля, первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа сообщила о согласовании приказа «О работе с 15 августа 2022 года».

В период с 15 по 28 августа данным приказом установлен пятидневный режим работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей Granta и Niva. Автомобили семейства Granta будут собирать с понедельника по пятницу в две смены, Niva – в одну смену.

А с 29 августа по 27 ноября 2022 года устанавливается шестидневный режим работы для подразделений, занятых сборкой Granta (в две смены), Niva (в одну смену) и на линии В0 (в две смены). Режим неполной рабочей недели отменяется, пишет СитиТраффик.