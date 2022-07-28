Я нашел ошибку
Главные новости:
В Волжском районе задержана подозреваемая в незаконном культивировании наркорастений
В Волжском районе задержана подозреваемая в незаконном культивировании наркорастений
Самарских болельщиков с абонементами предупреждают о необходимости привязать их к карте болельщика
Самарских болельщиков с абонементами предупреждают о необходимости привязать их к карте болельщика
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
В Самаре столкнулись трамвай и легковушка
В Самаре столкнулись трамвай и легковушка
С 29 августа на АВТОВАЗе собирать машины будут 6 дней в неделю
С 29 августа на АВТОВАЗе собирать машины будут 6 дней в неделю
Пост ГФИ по Самарской области займет Михаил Феоктистов
В Тольятти воспитательница детского сада расплачивалась чужой картой
В Тольятти воспитательница детского сада расплачивалась чужой картой
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 18 млн рублей за отказ локализовать серверы
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 18 млн рублей за отказ локализовать серверы
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
1.56
EUR 61
1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам МЧС, которые в прошлом году дали отпор крупным лесным пожарам
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
Состоится восьмой пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С 29 августа на АВТОВАЗе собирать машины будут 6 дней в неделю

28 июля 2022 13:27
90
С 29 августа на АВТОВАЗе собирать машины будут 6 дней в неделю

Те, кто занят в производстве автомобилей на платформе В0 и семейства Granta, будут работать в две смены.

В четверг, 28 июля, первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа сообщила о согласовании приказа «О работе с 15 августа 2022 года».

В период с 15 по 28 августа данным приказом установлен пятидневный режим работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей Granta и Niva. Автомобили семейства Granta будут собирать с понедельника по пятницу в две смены, Niva – в одну смену.

А с 29 августа по 27 ноября 2022 года устанавливается шестидневный режим работы для подразделений, занятых сборкой Granta (в две смены), Niva (в одну смену) и на линии В0 (в две смены). Режим неполной рабочей недели отменяется, пишет СитиТраффик.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
28 июля 2022  13:45
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
37
Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу
28 июля 2022  12:50
Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу
97
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
28 июля 2022  12:00
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
137
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
27 июля 2022  14:00
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
453
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
27 июля 2022  11:57
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
462
Весь список