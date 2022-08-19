РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро

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К концу года в составе двухэтажных поездов дальнего следования в России будет ходить шесть вагонов-бистро нового модельного ряда на пневмоподвеске, сообщили РЖД. Сейчас такой вагон уже есть в составе туристического поезда «В Карелию», который выполняет круизы по маршруту Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва, передает РБК.



Места для пассажиров в таком вагоне оборудованы зарядными станциями, светильниками и кнопкой вызова официанта. В баре на первом этаже находится бар с барной стойкой и посадочными местами, а пространство салона второго этажа расширено «за счет усовершенствованного кузова», отметили в компании.



«В обеденном зале помимо столиков на четырех человек появилась стойка с поворотными креслами, дополнительная кофе-машина, полки для личных вещей и стеллаж для багажа», — перечисляют РЖД.



В отличие от вагонов-ресторанов, где еда готовится на кухне в поезде во время движения, блюда для вагонов-бистро готовят в цеху, а затем помещают в стерильные контейнеры, которые затем в поездах разогревают и подают пассажирам.



Двухэтажные поезда РЖД курсируют по нескольким маршрутам: Кисловодск — Москва, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Мурманск и другим.







Фото: telerzd / Telegram / РБК