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RuTube разрешил скачивать свое приложение для iOS только для пользователей в России

16 августа 2022 22:55
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Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, могут смотреть контент в веб-версии.

RuTube оставил возможность скачивать свое приложение для iOS только в России, говорится в Telegram-канале видеохостинга, пише РБК.

«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение RUTUBE на iPhone. Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства», — говорится в сообщении.

Видеохостинг подчеркнул, что русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, могут смотреть контент в веб-версии.

В RuTube напомнили, что Apple потребовала либо сделать приложение RuTube доступным только для российских пользователей, либо скрыть контент российских государственных СМИ. На выполнение требования компания отвела две недели и пригрозила в противном случае убрать приложение RUTUBE из магазина.

Видеохостинг заявлял, что не будет ограничивать распространение контента российских гос. СМИ, так как это будет нарушением прав русскоязычного населения.

В своем сообщении во вторник платформа также напомнила, что публикует материалы в том числе тех СМИ и блогеров, чей контент был заблокирован на YouTube. Этот процесс начался в марте. Тогда американская платформа начала блокировать каналы российских медиа, которые, по мнению YouTube, финансируются государством. Под блокировку попали в числе прочих каналы RT, Sputnik, «Первый канал», НТВ, ТНТ, МИА «Россия сегодня», РБК.

Кроме того, YouTube приостановил все функции монетизации для российских пользователей.

Роскомнадзор потребовал «немедленно прекратить» ограничения и пригрозил «мерами технологического воздействия».

 

Фото: rutube / Telegram / РБК
 

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