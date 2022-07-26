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Российскую орбитальную служебную станцию на смену МКС начнут строить не ранее 2028 года
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Российскую орбитальную служебную станцию на смену МКС начнут строить не ранее 2028 года

26 июля 2022 19:28
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Ранее сообщалось, что запуск первого модуля может пройти в 2027-2028 годах.

Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, заявил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что запуск первого модуля может пройти в 2027-2028 годах.

"Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" Научно-энергетического модуля", — сказал Соловьев.

Затем она же выведет Узловой и Шлюзовой модули. Первый будет аналогичен модулю, который уже есть в составе Международной космической станции. Второй будет использоваться для выходов в открытый космос.

При этом он подчеркнул, что до того, как удастся добиться серьезного прогресса в создании РОСС, следует использовать МКС.

Соловье уточнил, что перелет с одной станции на другую будет невозможен, но Россия будет в состоянии "обеспечить эффективную эксплуатацию и российского сегмента МКС, и РОСС".

"Подобный опыт у нас имеется. Кроме того, надо учитывать, что если мы на несколько лет прекратим пилотируемые полеты, то потом восстановить достигнутое будет очень непросто", — отметил он.

По словам Соловьева, новая станция может использоваться как база для полетов к Луне или Марсу.

"С помощью РОСС можно реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне", — сказал конструктор.

Он уточнил, что такие схемы позволяют снизить необходимую грузоподъемность ракет и перейти с дорогостоящих носителей сверхтяжелого класса на более доступные ракеты тяжелого класса.

"Для полета к Луне экипаж сможет использовать корабль, прибывающий на станцию с Земли, или даже многоразовый корабль с постоянной "припиской" к РОСС. В этом случае РОСС становится своеобразным космопортом", — добавил Соловьев.

Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил Владимиру Путину, что Россия выполнит все свои международные обязательства и выйдет из проекта МКС в 2024 году.

 

 Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov/РИА Новости

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