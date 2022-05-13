"Российский экологический оператор" подтвердил финансирование самарских проектов по созданию мусоросортировочных комплексов

89

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» подтвердила финансирование проектов по строительству четырех мусоросортировочных комплексов в Самарской области. Об этом стало известно в пятницу, 13 мая 2022 года, в ходе рабочего совещания по модернизации отрасли обращения с отходами, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, министр имущественных отношений Игорь Андреев, заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Наталья Ржевская, представители профильных ведомств.

В рамках реализации региональной составляющей Самарской области федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» в 2023-24 годах в регионе планируется строительство четырех многофункциональных комплексов обращения с отходами — на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского муниципальных районов.

Решено, что объекты будут возводиться в рамках государственно-частного партнерства. Самарская область накопила большой опыт взаимодействия в этой сфере.

Глава регионального кабмина сообщил, что проекты самарской области получили одобрение публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Виктор Кудряшов накануне обсуждал эти вопросы с представителями ППК «РЭО» в Москве.

«Мы выходим на финишную прямую, ППК «РЭО» подтверждает финансирование самарских проектов, это около трех миллиардов рублей. Средства поступят концессионеру уже в этом году. Сейчас нам нужно форсировать процессы по подготовке документов. Мы должны активно, в том числе и силами министерства энергетики и ЖКХ, наладить взаимодействие с ППК «РЭО», - поставил задачу Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили вопросы подготовки и направления в ППК «РЭО» проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов, оформления проекта концессионного соглашения, утверждения финансовой модели, темы взаимодействия концессионера с техническим заказчиком, соблюдения дорожной карты реализации проектов.

Председатель областного Правительства поставил задачу при подготовке документов предусмотреть оптимальные условия для региона и концессионера, предусмотреть возможность компенсации в связи с возможным ростом цен на строительные материалы и работы. Виктор Кудряшов поручил завершить подготовку документов до конца мая.

Первый вице-губернатор также обратился к министру имущественных отношений Самарской области с вопросом об оформлении земель под строительство комплексов. «Оформление земель находится в завершающей стадии», - доложил Игорь Андреев.

Напомним, создание современных мусоросортировочных станций – важное направление работы по модернизации отрасли обращения с отходами. За три года в систему обработки ТКО было включено пять новых многофункциональных комплексов. На сегодняшний день доля обработанных ТКО составляет 44,6 %.

Фото: департамент информационной политики СО