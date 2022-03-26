Российские смартфоны BQ переведут на ОС из Китая после запрета Android

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Google перестал сертифицировать смартфоны российской компании BQ, работающие под управлением Android, отечественный производитель уже тестирует операционную систему Harmony OS от китайской фирмы Huawei. Об этом 25 марта сообщил гендиректор BQ Владимир Пузанов, передают "Известия".

По его словам, новые устройства бренда будут выходить без поддержки мобильных сервисов компании Google.

«Все уже лицензированные устройства продолжат работать. С новинками на Android могут возникнуть проблемы», — цитирует Пузанова «Газета.Ru».

Гендиректор BQ рассказал, что компания получила сообщение от Google, в котором говорится, что американский закон запрещает предоставление услуг в России, экспорт, а также реэкспорт, передачу программного обеспечения и технологий американского происхождения в РФ.

BQ уже тестирует операционную систему Harmony OS от китайской компании Huawei. Пузанов сообщил, что новые смартфоны BQ под управлением Harmony OS могут появиться уже во второй половине 2022 года.

«Мы считаем, что это [отзыв лицензии] коснется всего рынка, в том числе и иностранных производителей. Вполне вероятно отключение всех сервисов Google в РФ. Никакой официальной информации от Google пока не поступало. Мы допускаем, что это произойдет так же внезапно, как и остановка лицензирования», — предостерег Пузанов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков