Росрыболовство: снижена оптовая стоимость минтая, сельди и мойвы в центре России

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Оптовая стоимость минтая, сельди, мойвы, горбуши и некоторых других видов рыб снизилась в центральной части России за последнюю неделю из-за нереализованных товарных запасов и переориентации потребительского спроса, передает ТАСС.

"В центральных регионах положительная динамика нереализованных товарных запасов и переориентация потребительского спроса на другие виды продукции в преддверии длинных майских праздников обеспечили удешевление минтая, сельди, мойвы, горбуши и кеты. Стоимость минтая упала на 4% - до 118 рублей за килограмм, атлантической сельди - на 6,7%, до 140 рублей, мойвы - на 3,4%, до 140 рублей, горбуши - на 2,9%, до 170 рублей, кеты - на 2,6%, до 375 рублей", - отмечается в сообщении Росрыболовства.

По данным Росрыболовства, цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны. В ведомстве также сообщили о том, что по данным на 4 мая 2022 года, в Дальневосточном регионе подешевели минтай и сельдь, что обусловлено нарастающим объемом предложения. Цена минтая упала на 2% - до 93 рублей за килограмм, сельди - на 1%, до 94 рублей за килограмм. Кета подешевела на 5,3% - до 360 рублей.

На Северо-Западе, по данным Росрыболовства, в условиях укрепления курса рубля наблюдалось снижение цен на треску (-0,7%) - до 295 рублей за килограмм. На 3,3% подешевела атлантическая сельдь. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились, добавили в ведомстве.

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