«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года

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Государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил новый глава корпорации Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину, пишут "Известия".

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — заявил Борисов.

К моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет формировать государственную орбитальную станцию. Будущее российской пилотируемой космонавтики в видении нового главы компании должно базироваться на взвешенной и системной научной программе.

Юрий Борисов во время доклада главе государства назвал ситуацию в отечественной космической отрасли непростой.

Как подчеркнул глава «Роскосмоса», основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос.

Фото: pxhere