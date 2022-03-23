94

Роскосмос будет заключать контракты с внешними партнерами в рублях. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в среду, передает ТАСС.

"Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам главы Роскосмоса, 24 февраля он провел совещание с финансово-экономическим блоком. В частности, отметил он, с представителями Минфина обсуждался вопрос о валютных средствах, которые госкорпорация зарабатывает по контрактам с другими странами, в том числе поставляя двигатели и другую высокотехнологичную продукцию.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль. Путин поручил правительству дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев