Роскосмос: беспилотный корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыковался от МКС

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Беспилотный корабль «Союз МС-22», у которого во время нахождения на орбите был поврежден радиатор, отстыковался от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции, сообщает Роскосмос. Корабль приступил к возвращению на Землю, уточнили в госкорпорации, передает РБК.



«Включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты ожидается в 13:51 мск, его разделение на отсеки — в 14:19 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 14:22 мск и ввод основного парашюта — в 14:30 мск. Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:45 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган», — говорится в сообщении.



Корабль возвратит на Землю 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.





Фото: Роскосмос