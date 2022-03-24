Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду" за утечку персональных данных

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Роскомнадзор за нарушение законодательства о персональных данных составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, передает ТАСС.

"Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ранее организация подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса", - указано в сообщении.

Ресурс с данными утечки внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.

При этом сам ресурс "Яндекс.Еда" в реестр внесен не был, доступ к нему не ограничивался, уточнили в Роскомнадзоре.

1 марта компания сообщила, что служба информационной безопасности "Яндекс.Еды" выявила утечку информации. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. По итогам внутренней проверки "Яндекс" ужесточил подход к хранению чувствительной информации, в том числе связанной с заказами, и обеспечит ей уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты платежной информации, логинов и паролей.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС