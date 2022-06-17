Рогозин: с "Восточного" запустят спутник "Аист-2Т" для создания 3D-модели Земли

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Первая ракета "Ангара" с космодрома Восточный запустит в конце 2023 года спутник для создания 3D-модели Земли "Аист-2Т", передает РИА Новости.

"Определена полезная нагрузка для первого пуска в декабре следующего года лёгкой ракеты-носителя "Ангара А.1.2" с нового стартового комплекса космодрома Восточный. Это будет космический аппарат "Аист-2Т", - сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин рассказал, что создание космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки в составе двух малых космических аппаратов "Аист-2Т" начали в декабре 2019 года. Два спутника будут способны получать информационные данные для формирования стереоскопических снимков и создания цифровых моделей местности, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций.

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