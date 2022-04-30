Рогозин: решение о сроках окончания участия РФ в программе МКС уже принято

200

Решение о сроках окончания участия России в программе МКС уже принято, но пока не будет оглашено. Россия, согласно своим обязательствам, за год предупредит о нем партнеров, передает ТАСС.

"Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нем публично, - сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24". - Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС".

Рогозин уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом, на данный момент РФ продолжает работу на станции до 2024 года.

"Эта работа будет во многом связана, прежде всего, не только с демонстрацией нашего отношения к тому, что происходит в мире, но это еще и демонстрация нашей готовности к развертыванию Российской орбитальной служебной станции, <...> которая будет многофункциональна, работа по ней уже идет, эскизный проект разрабатывается корпорацией "Энергия". Когда он будет представлен и защищен, после этого мы уже приступим к созданию этого "умного железа" и подготовке его запуска в космос, развертыванию станции", - добавил он.

Ранее Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР заявил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной. Он добавил, что для продления эксплуатации станции до 2030 года потребуются колоссальные средства, иначе "станция развалится".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС