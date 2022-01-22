Рогозин надеется, что отказ США выдать визу российскому космонавту является недоразумением

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что отказ США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу является недоразумением, которое Соединенные Штаты еще могут исправить, передает ТАСС.

"Я надеюсь, что мы столкнулись с недоразумением, поэтому дадим нашим американским коллегам шанс это недоразумение исправить. Тем не менее осадочек все равно остается", - сказал он в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Рогозин добавил, что, возможно, "холодные ветры, которые сейчас дуют из Вашингтона и из Брюсселя" в адрес РФ, стали проецироваться и на космическую деятельность.

22 января в Роскосмосе сообщили, что безопасность пребывания российского космонавта Чуба на МКС во время планируемого в 2023 году полета поставлена под вопрос из-за отказа США в выдаче ему визы. Как уточнили в госкорпорации, американская виза нужна ему для первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. В связи с отказом выдать визу возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Чуба, добавили в Роскосмосе.

Ранее источник сообщил ТАСС, что США без объяснения причин отказались выдать визу Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре им. Джонсона. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию, уточнив, что запросил позицию NASA по данному вопросу.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.

Илья Питалев / РИА Новости



