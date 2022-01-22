Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 22 января состоялось подведение итогов ХХXIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН – 2022». 
Команда КВН «2х2» Самарского университета представит Самарскую область в высшей лиге КВН
Благодаря своевременной помощи медиков жизни и здоровью малышей ничего не угрожает.
Двое детей отравились угарным газом в квартире в Советском районе Самары
В Самаре за сутки заболели 413 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ориентировочное время окончания ограничения движения 24.00 22.01.2022.
Временно ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области
Глава Роскосмоса отметил, что эту ситуацию США еще могут исправить.
Рогозин надеется, что отказ США выдать визу российскому космонавту является недоразумением
По словам врача, одной из главных функций животных жиров в организме является дыхательная, что крайне полезно.
Диетолог назвала защищающие иммунитет от «Омикрон»-штамма продукты
22 января в областном центре сильный снег, а также метель с порывами ветра.
Владимир Василенко объезжает районы Самары с проверкой качества выполненных работ 
Ему было 76 лет.
Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Рогозин надеется, что отказ США выдать визу российскому космонавту является недоразумением

22 января 2022 17:34
122
Глава Роскосмоса отметил, что эту ситуацию США еще могут исправить.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что отказ США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу является недоразумением, которое Соединенные Штаты еще могут исправить, передает ТАСС.

"Я надеюсь, что мы столкнулись с недоразумением, поэтому дадим нашим американским коллегам шанс это недоразумение исправить. Тем не менее осадочек все равно остается", - сказал он в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Рогозин добавил, что, возможно, "холодные ветры, которые сейчас дуют из Вашингтона и из Брюсселя" в адрес РФ, стали проецироваться и на космическую деятельность.

22 января в Роскосмосе сообщили, что безопасность пребывания российского космонавта Чуба на МКС во время планируемого в 2023 году полета поставлена под вопрос из-за отказа США в выдаче ему визы. Как уточнили в госкорпорации, американская виза нужна ему для первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. В связи с отказом выдать визу возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Чуба, добавили в Роскосмосе.

Ранее источник сообщил ТАСС, что США без объяснения причин отказались выдать визу Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре им. Джонсона. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию, уточнив, что запросил позицию NASA по данному вопросу.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.

 

Илья Питалев / РИА Новости

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
258
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
588
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
759
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
585
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
1321
Весь список