Резиденты Жигулевской долины анализируют рынок полиграфии

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Резиденты технопарка «Жигулевская долина» продолжают развивать свой бизнес. Директор проекта «Типография на диване «Лада-Принт»» Василий Игумнов проанализировал рынок полиграфии, рассказал свое видение ситуации в контексте текущих событий и поделился прогнозами на ближайшее будущее:

- Василий, ваша отрасль сейчас столкнулась с определенными трудностями. Как текущая ситуация повлияла на ваш бизнес? Много клиентов уходит?

- Клиенты не уходят. Как часто бывает в кризисное время, они остановили заказы до стабилизации обстановки.

- Внезапно выяснилось, что российские производители бумаги не могут поставлять качественный продукт без определенных импортных добавок. Соответственно, взлетела цена. Насколько вы зависимы от импорта? Как вы думаете, какой можно найти выход из этого положения?

- Я считаю, что производство бумаги в России быстро восстановится, добавки найдутся. Но это только часть ассортимента бумаг, которые мы используем для печати заказчикам продукции. У нас большая часть продукции печатается на мелованных бумагах и картонах, которые не производятся в России. Мелованной бумаги пока хватает на складах наших поставщиков, но цена! Поставщики убрали все скидки, курс поднялся, отсрочки платежей убрали. Так что цены на наши услуги поднялись ощутимо. Для наших заказчиков посоветовал бы не отказываться от рекламной продукции, так как есть такое высказывание: «Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно что останавливать часы, чтобы сэкономить время!». Можно временно сократить тиражи, уменьшить плотность бумаги, есть и другие способы сэкономить, но тут надо знать, что за продукция и тогда мы сможем дать совет.

- Проблема также возникла и с упаковочными материалами – коробками, пакетами и прочим. Как вы собираетесь «закрыть» это потребительский запрос?

- Что касается упаковки: почему-то наши потенциальные заказчики не знают, что упаковку можно производить в Тольятти. А чем больше будет производиться в Тольятти, тем больше денег будет оставаться в городе (это же касается и любой другой продукции, не только полиграфии), а не уходить в Самару или еще дальше, не говоря уже о производстве упаковки в Китае и Европе. Сегмент упаковки отличается от рекламной продукции, тут нужно работать именно с типографией-производителем. Каждая типография обладает своим парком оборудования, на котором можно производить упаковку по основным параметрам – формат печати (офсетная печать не менее формата А2), наличие вырубки (для коробок), дополнительной отделки (ламинирование, УФ-лак).

- Как выбрать оптимального подрядчика?

- Имея более 20 лет опыта, для наших заказчиков мы готовы помочь в выборе производителя. Не обязательно это наша типография. Так как полностью универсальных типографий не бывает. Для этого мы организовываем телеграмм канал – консультации эксперта https://t.me/print_sovet

- Насколько быстро, по-вашему, бизнес в вашем сегменте сможет переориентироваться на полное импортозамещение? Повлияет ли это на качество?

- В обозримом будущем, к сожалению, я не вижу возможностей полного импортозамещения.

- Почему вы стали резидентом технопарка? Как «Жигулевская долина» помогает вашему бизнесу сегодня?

- Начав развивать сервис онлайн-типографии или как мы ее назвали «Типография на диване», мы стали резидентом технопарка. Это новый виток в развитии сервиса для клиентов. Наш сервис помогает нашим клиентам рассчитать в онлайне стоимость продукции, уточнить сроки изготовления, оформить заказ, самостоятельно сгенерировать себе счет, а при простых заказах (визитки, листовки) еще и создать себе макет в онлайн-конструкторе. Все это круглосуточно и не вставая с дивана, или шезлонга на отдыхе в Крыму. Огромная проблема производителя, открывающего производство, которому нужна упаковка и типография, которая эту упаковку печатает - найти друг друга. Именно на этом важном этапе нам помогает «Жигулевская долина».

- Планируете ли воспользоваться какими-либо мерами поддержки, предоставляемыми государством? Если да, то какими?

- На данный момент для нас нет мер поддержки. Тут есть нюанс в кодах ОКВЭД: полиграфия и издательство имеют разные коды, хотя печать книг относится тоже к полиграфической продукции. Причем очень мало типографий способны изготавливать книги. И самое главное - способы печати. Цифровая печать, не требующая высококвалифицированных специалистов, и офсетная печать – одно из самых проблемных с точки зрения кадров производство. И любая офсетная типография, потеряв основного печатника, может закрыться из-за отсутствия кадров. Для нас важно, чтобы для нашей отрасли готовились специалисты. Если в регионе появятся образовательные программы по нашей специфике, это будет отличный шанс для молодежи получить нужную профессию, а для нас – закрыть вопрос с кадрами.

- Какие, по-вашему, перспективы ждут полиграфический бизнес в ближайшем будущем, и на что следует обращать внимание владельцам типографий?

- В ближайшее время рекламная полиграфия будет уходить в меньшие тиражи и оперативность. А производство такой продукции, как упаковка, этикетка, календарная продукция, книги еще долго будет пользоваться спросом, причем так называемых «наворотов» будет с каждым днем всё больше, чтобы можно было выделиться среди конкурентов. Тут придется развиваться. Но если 10-20 лет назад в России появлялись офсетные типографии с новым оборудованием, то за последние годы количество цифровых типографий постоянно растет, а офсетных – падает. Поэтому я советую руководителям офсетных типографий перетерпеть сложное время, сохранить ценные кадры и надеяться, что нас заметят и мы сможем получить поддержку от государства на обновление и расширения парка оборудования, иначе нашим заказчикам придется заказывать упаковку и другую крупнотиражную продукцию в других регионах или в Китае.