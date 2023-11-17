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Резидент «Жигулевской долины» приняла участие в акселераторе «Школа стартапов Сколково»

17 ноября 2023 12:33
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Резидент «Жигулевской долины» приняла участие в акселераторе «Школа стартапов Сколково»

Программа направлена на развитие молодых проектов, повышение уровня управленческих и личностных компетенций у основателей стартапов и участников команд. Региональный производитель дыхательных тренажеров и масок вышел со своим проектом на демо-день и занял первое место по итогам презентационной сессии.

Компания «Самоздрав» занимается организацией серийного производства инновационного дыхательного тренажера Aironic с мобильным приложением для профилактики и реабилитации после сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

«Мы презентовали свой продукт с целью привлечь инвесторов и бизнес-агентов. Нашей компании было важно усилить свой проект, получить внешнюю экспертизу. Победа в питч-сессии – это показатель инвестиционной и коммерческой привлекательности нашего продукта. Участие в акселераторе повысило уверенность в своем проекте, расширило круг полезных знакомств, привлекло внимание инвесторов. В планах компании – получение статуса резидента «Сколково», реализация дорожной карты, которую проработали в проекте, и продвижение Aironic на мировой рынок», – отметила Варвара Мишустина, учредитель и руководитель ООО «Самоздрав».

Инновационные и высокотехнологические предприятия Самарской области получают всю необходимую поддержку для вывода своих продуктов на рынок, в том числе – содействие в привлечении федеральных инструментов поддержки. Условия для развития бизнеса в регионе создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

«Школа стартапов Сколково» предоставляет комплексную поддержку стартапов на различных стадиях развития и ориентирована на формирование команды, развитие бизнес-навыков, подготовку проекта для первых продаж, масштабирования и инвестиций. Школа также предоставляет участникам информацию об инструментах и механизмах поддержки стартапов «Сколково», знакомит с технологическими сервисами фонда.

Участники прошли более 90 часов теории и практики по 5 тематическим блокам. За пять недель участники программы получили от экспертов проверенную на практике теорию, разобрали с опытными наставниками свои бизнес-проекты. Выпускникам курса будет оказана поддержка по присвоению статуса резидента «Сколково». В финале обучения команды-выпускники представили свои проекты. По итогам презентации первое место заняла компания «Самоздрав» с проектом по масштабированию продаж дыхательной маски Aironic.

Напомним, что технопарк «Жигулевская долина» является лучшим региональным оператором «Сколково» по итогам 2022 года и лидером Национального рейтинга технопарков 2023 года. В инфраструктуру поддержки технопарка входит всесторонняя помощь технологическим инновационным проектам, включая получение статуса участника фонда «Сколково». На уровне региона эту работу курирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

«На площадке технопарка мы объединили ключевые инструменты для развития высокотехнологичных проектов, инновационных стартапов и продолжаем расширять эти возможности. Сегодня резиденты технопарка могут претендовать на статус участника «Сколково», поддержку федеральных институтов развития, пользоваться спектром услуг, оказываемых в «Жигулевской долине», – отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

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