Резидент «Жигулевской долины» принимает участие в Международной выставке АГРОС-2022

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область одной из первых в стране заключила концессионное соглашение на строительство школы на условиях ГЧП.
В регионе готовят земельные участки для строительства школ на условиях ГЧП
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели.
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили с 14 до семи дней
По мнению главы Тольятти Николая Ренца, это очень тревожная тенденция - мы можем столкнуться с более жесткими ограничениями.
В регионе за минувшую неделю отмечен существенный рост заболеваемости COVID-19
В основе системы – индивидуальный подход: выявить потребности подопечного, определить, в каком объеме и какие конкретно соцуслуги ему нужны.
В Самарской области будут расширять применение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами 
Владимира Токарева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Токарева
По количеству археологических работ Самарская область на втором месте в России.
На территории Самарской области на государственной охране состоят 2854 объекта археологии
В Самаре за сутки заболели 458 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Это необходимые меры в связи со строительством новой станции метрополитена.
На ряде улиц в историческом центре Самары планируют ограничить остановку транспорта
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.64
1.28
EUR 88.93
1.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Резидент «Жигулевской долины» принимает участие в Международной выставке АГРОС-2022

25 января 2022 15:46
123
Выставка АГРОС призвана служить развитию животноводства в России, которое невозможно без современных, инновационных технологий.

Команда ООО «Агросервис» -  резидента технопарка «Жигулевская долина» принимает участие в крупнейшей выставке агропромышленных предприятий АГРОС-2022, которая проходит 25-27 января в Москве.

АГРОС – это авторитетная отраслевая международная площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. В выставке принимают участие 300 участников из 25 стран мира и посетители из более 80 регионов страны.

Выставка АГРОС призвана служить развитию животноводства в России, которое невозможно без современных, инновационных технологий. С 2021 года она уделяет особое внимание инновациям, в том числе проводит Конкурс инновационных технологий. Ключевая тема деловой программы АГРОС-2022 – «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АПК»

Тематические разделы выставки охватывают все виды профессионального животноводства, такие как молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, козоводство, овцеводство и другие на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.

Компания «Агросервис» представлена в блоке «Цифровизация АПК» с разработкой цифрового сервиса «REGAGRO», который поможет обеспечить эпизоотическую и продовольственную безопасность и цифровизировать ветеринарную службу.

"Своей миссией мы видим качественную организацию взаимодействия и интеграцию в единую цифровую экосистему государственных и частных организаций и ведомств, деятельность которых связана с содержанием, лечением, транспортировкой животных, кредитованием фермерских и личных подсобных хозяйств, а также производством продукции животноводства. Наша платформа призвана значительно облегчить многие процессы для фермеров. Участие в выставке АГРОС позволит нам расширить нашу клиентскую базу и найти новые решения для дальнейшего построения бизнеса", - прокомментировал директор компании ООО «АГРОСЕРВИС» Сергей Шерстобоев.

Сервис «Паспорт животного» может выступать компонентом региональной цифровой платформы, создаваемой в рамках стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 31.12.2020 г. № Пр-2242.

 

Фото:   пресс-служба технопарка

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 января 2022  13:47
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
352
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
25 января 2022  13:10
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
204
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
25 января 2022  12:11
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
237
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
24 января 2022  21:48
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
870
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
24 января 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
516
Весь список