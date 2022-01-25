Резидент «Жигулевской долины» принимает участие в Международной выставке АГРОС-2022

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Команда ООО «Агросервис» - резидента технопарка «Жигулевская долина» принимает участие в крупнейшей выставке агропромышленных предприятий АГРОС-2022, которая проходит 25-27 января в Москве.

АГРОС – это авторитетная отраслевая международная площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. В выставке принимают участие 300 участников из 25 стран мира и посетители из более 80 регионов страны.

Выставка АГРОС призвана служить развитию животноводства в России, которое невозможно без современных, инновационных технологий. С 2021 года она уделяет особое внимание инновациям, в том числе проводит Конкурс инновационных технологий. Ключевая тема деловой программы АГРОС-2022 – «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АПК»

Тематические разделы выставки охватывают все виды профессионального животноводства, такие как молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, козоводство, овцеводство и другие на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.

Компания «Агросервис» представлена в блоке «Цифровизация АПК» с разработкой цифрового сервиса «REGAGRO», который поможет обеспечить эпизоотическую и продовольственную безопасность и цифровизировать ветеринарную службу.

"Своей миссией мы видим качественную организацию взаимодействия и интеграцию в единую цифровую экосистему государственных и частных организаций и ведомств, деятельность которых связана с содержанием, лечением, транспортировкой животных, кредитованием фермерских и личных подсобных хозяйств, а также производством продукции животноводства. Наша платформа призвана значительно облегчить многие процессы для фермеров. Участие в выставке АГРОС позволит нам расширить нашу клиентскую базу и найти новые решения для дальнейшего построения бизнеса", - прокомментировал директор компании ООО «АГРОСЕРВИС» Сергей Шерстобоев.

Сервис «Паспорт животного» может выступать компонентом региональной цифровой платформы, создаваемой в рамках стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 31.12.2020 г. № Пр-2242.

Фото: пресс-служба технопарка