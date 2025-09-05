Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД

163

Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области (ФПТП) подвёл итоги конкурса инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта региона. По результатам очной защиты проектов первое место конкурса было отдано проекту резидента технопарка «Жигулёвская долина», компании «Точность».

– Все высокотехнологичные проекты, растущие в технопарке, нацелены на практическое применение в различных отраслях. Благодаря экосистемному подходу к развитию инновационного бизнеса у наших резидентов есть возможность создавать уникальные разработки с таким крупным индустриальным партнером, как ОАО «РЖД», – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

ООО «Точность» представила на конкурс свой проект «ПАК «Автоматизированная система контроля качества собранной рельсошпальной решётки». Отметим, что именно с этим проектом компания стала резидентом технопарка в августе этого года.

Проект представляет собой комплексное решение для цифровой модернизации процессов контроля качества в железнодорожной отрасли. Он позволяет объединить аппаратную часть (датчики, измерительные системы) и программную платформу для сбора, анализа и хранения данных, создавая таким образом единую экосистему контроля качества на всех этапах сборки звеньев РШР (рельсошпальной решётки).

Также победителями конкурса ФПТП были признаны следующие проекты: «Разработка интеллектуального устройства анализа состояния и определения остаточного ресурса аккумуляторных батарей на основе контролируемых параметров» (СамГТУ) и

«Автоматизированные захваты для тяжеловесных грузов» (ООО «ЛГР-ПОВОЛЖЬЕ»).