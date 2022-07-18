Ретейлер H&M не планирует анонсировать точную дату временного открытия магазинов в России

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Ретейлер H&M не планирует анонсировать точную дату открытия магазинов группы в РФ (помимо одноименного бренда и H&M Home, в группу входят также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, Arket), которые будут временно работать в августе для распродажи стоков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Эта информация анонсироваться не будет", - сообщили в компании в ответ на уточняющий вопрос ТАСС о возможной дате открытия в августе.

Ранее компания заявила, что все магазины в России будут временно открыты в течение августа для распродажи стоков. Процесс открытия будет проходить поэтапно.

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