Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в России

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Американская компания NortonLifeLock Inc., разработчик антивируса Norton, приостановила продажи в России, сообщается на ее сайте.



«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», — говорится в сообщении. Оно появляется при выборе в меню на сайте раздела службы поддержки.



Кроме Norton о приостановке работы в России объявила и чешская компания Avast (с августа 2021 года принадлежит NortonLifeLock Inc.). В ней отметили, что «всегда стремились защищать пользователей в интернете независимо от того, где они находились или какими были политические обстоятельства».



«Однако мы отказываемся вносить свой вклад в войну или получать от нее прибыль. Наша компания, которая ежегодно платит более 50 млн чешских крон (более $2,17 млн. — РБК) налога на добавленную стоимость только за продажу своей продукции в России, отказывается каким-либо образом участвовать в финансировании действующего там режима», — заявили в компании.

В Avast добавили, что продолжат платить зарплату сотрудникам на Украине и в России, а также помогать с временным переездом семьям, которые находятся в зоне повышенного риска.



О приостановке работы в России ранее заявили ряд других западных компаний. Так, 4 марта о прекращении продаж новых продуктов и предоставления услуг в стране объявила Microsoft. Приостановила работу в России и компания Cisco Systems, продающая сетевое оборудование и VPN-решения по всему миру, пишет РБК.



