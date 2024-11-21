Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура с грузовым кораблем "Прогресс МС-29"

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Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос", передает РИА Новости.

Вскоре после старта она вывела корабль на низкую околоземную орбиту. Его полет к Международной космической станции займет двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17:36 мск 23 ноября.

В корабль загружены 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.

Кроме того, "Прогресс" везет аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследований взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращивания кристаллов и изучения нейтронов 3D-печати.

Фото: скриншот видео/"Роскосмос"