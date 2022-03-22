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Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"22 марта в 15:48 мск с пусковой установки №3 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно космических сил РФ проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.

Спустя три минуты после старта ракета была принята Космическими войсками на сопровождение.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.

Разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом "Меридиан-М" отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а". "Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан-М" в расчетное время, 15:57 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

​​​​​Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Фото : Минобороны РФ/РИА Новости