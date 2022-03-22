Я нашел ошибку
Главные новости:
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по вышеуказанным участкам.
Улицы Самары, где будет проводиться аварийно-ямочный ремонт ночью
В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.
Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк
Сотрудники полиции передали в фонд библиотеки духовные книги из личных архивов.
Полицейские и общественники приняли участие в благотворительной акции «Пожертвуй книгу в библиотеку»
Просьба убрать автомобили.
Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег
Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Навальный осужден на девять лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда
Оплата за потребленное тепло ресурсы производится стабильно, без перебоев, подчеркивают специалисты.
Самарские энергетики отметили высокую платежную дисциплину предприятий Минобороны РФ
Целью визита было не только ознакомление с производством, но и обсуждение с инвесторами проекта  планов развития и расширения ассортимента предприятия.
Армен Бенян посетил Самарский завод медицинских изделий
Прием будут вести ведущие юрисконсульты Госюрбюро, они окажут юридическую и правовую помощь.
Самарцев приглашают на бесплатную юридическую консультацию
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.68
0.73
EUR 115.6
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк

22 марта 2022 18:34
47
В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.

Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"22 марта в 15:48 мск с пусковой установки №3 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно космических сил РФ проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.

Спустя три минуты после старта ракета была принята Космическими войсками на сопровождение.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.

Разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом "Меридиан-М" отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1а". "Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан-М" в расчетное время, 15:57 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

​​​​​Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

 

Фото : Минобороны РФ/РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
22 марта 2022  13:19
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
244
ситуация с бюджетом стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
22 марта 2022  12:22
Ситуация с бюджетом Самарской области стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
219
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
22 марта 2022  12:09
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
377
В Самаре пройдет распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год
22 марта 2022  11:58
В Самаре пройдет распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год
257
О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.
21 марта 2022  18:49
«Ситуация по-прежнему стабильная»: в региональном Правительстве обсудили меры поддержки занятости
529
Весь список