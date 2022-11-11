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Просто и понятно о важном: билайн внедряет «ясный язык» для клиентов с особенностями восприятия информации

11 ноября 2022 14:26
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Основная аудитория «ясного языка» - люди с ментальными особенностями, дислексией, миграционным опытом.

Оператор билайн продолжает развивать повестку инклюзии и равных прав, совершенствуя собственные сервисы и делая их доступными для клиентов. Оператор перевел основные договоры услуг связи и материалы о компании на «Ясный язык» (легкая для чтения и понимания информация), чтобы сделать важные документы и сообщения для клиентов максимально простыми и понятными для восприятия.

Концепция «ясного языка» активно развивается в мире: дублирование или «перевод» документации и текстов на ясный язык предназначены для всех, у кого по разным причинам недостаточно хорошо сформирован навык чтения и способность понимать тексты с юридической терминологией. Основная аудитория «ясного языка» - люди с ментальными особенностями, дислексией, миграционным опытом. По данным ВОЗ, аудитория пользователей с дислексией - особенностями при чтении или письме - составляет порядка 700 миллионов человек в мире, в России – почти у 12% населения. Облегчённый формат письменных юридических текстов также будет полезен клиентам старшего возраста и молодым людям, только начинающим свой путь подписания важных финансовых документов, - в общей сложности порядка 25% населения страны.  

Ясный язык способствуют не только более полному восприятию и пониманию информации, но и оберегает получателя информации от ошибок из-за неверной интерпретации предоставленной ему информации, от её полного игнорирования ввиду мотивационного или иных барьеров, а также в широком контексте - от манипуляций, обмана, мошенничества и введения в заблуждение. 

Александр Пироженко, директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив (АСИ): 

«Мы рады, что компании, подписавшие Национальный инклюзивный договор, демонстрируют такой высокий уровень вовлеченности. Сейчас важно внедрять самые передовые практики, повышающие комфорт и доступность пользования услугами в различных областях.  Сегодня связь является важнейшей составляющей нашего общества, и практики, которые внедряет компания билайн, имеют большой потенциал для создания новых трендов для бизнеса и повышения качества жизни для людей с инвалидностью и других уязвимых групп. Широкое внедрение практики «ясного языка» позволит потребителям самостоятельно разобраться в сложной терминологии, например, условиях банковского кредита, медицинских предписаниях, юридических документах. Возможность в полной мере осознавать свои права и обязанности, прописанные в договорах и условиях предоставления услуг, будет способствовать повышению финансовой грамотности населения, а также формированию равного доступа к социальной и экономической жизни для людей с особенностями здоровья». 

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:

«Адаптация сервисов под концепцию «ясного языка» - очень важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы. Стремление компании к прозрачности и равному доступу ко всем услугам остаётся в приоритете.» 

Игорь Леонидович Шпицберг, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир», член Экспертного Совета Министерства Просвещения РФ, член Координационного совета по контролю за реализацией Государственной программы РФ «Доступная Среда»:

«Мир не делится на людей с инвалидностью и без нее. Мы все очень разные, и каждый может в чем-то разбираться лучше или хуже. Не вся информация нам одинаково понятна. Сделать услуги и сервисы доступными для всех людей – прекрасная цель, показывающая социальную ответственность любого бизнеса или сервисной организации. Делая свои услуги доступными для людей с особыми потребностями, они не только делают доброе и очень нужное дело, но и значительно увеличивают число своих клиентов, это хорошо понимают во всем мире уже много лет. В нашей стране за последние годы происходит множество прекрасных изменений, делающих мир доступным для людей с любыми особенностями в развитии.»

Напомним, что билайн стал одной из первых российских компаний, системно развивающих практики инклюзивного сервиса, разработки продуктов и услуг, соответствующих принципам доступности и универсального дизайна, а также принципы равных возможностей при трудоустройстве. С 2007 года компания стремится не только воплощать в жизнь соответствующие технологические инновации, но и создавать новые стандарты восприятия повестки в обществе – через доверительное взаимодействие с инклюзивным сообществом, мероприятия и коммуникационные кампании, поддержку перспективных проектов. За это время была создана единая экосистема доступных сервисов Билайн.Инклюзия, включающая собственные и партнерские решения и технологии для клиентов с инвалидностью, развита система инклюзивного трудоустройства Everland - платформа обучения востребованным цифровым профессиям, осуществлялась поддержка проектов и разработок, формирующих новые направления в медицине и реабилитации с помощью высоких технологий, развивалась цифровая инфраструктура населенных пунктов и осуществлялась поддержка общественных мероприятий, направленных на развитие инклюзивных подходов. В 2022 билайн одним из первых подписал Национальный инклюзивный договор и присоединился к проекту «Открыто для всех».

 

Фото:   билайн

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