«Производительность труда»: больше протеинового печенья начала производить самарская компания

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На ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА» (г. Самара) завершен проект по оптимизации пилотного потока с внедрением инструментов бережливого производства. Предприятие улучшает процессы производства в рамках нацпроекта «Производительность труда», утвержденного по решению Президента России Владимира Путина.

Напомним, что Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Глава региона Дмитрий Азаров уделяет большое внимание реализации нацпроекта. Его участниками стали уже 176 предприятий региона. Среди них компании обрабатывающей промышленности, машиностроения, торговли, транспорта, предприятия аграрного комплекса. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект является надежной платформой для его реализации.

Проанализировать деятельность, оптимизировать ключевые процессы, обучить команду сотрудников и внедрить инструменты бережливого производства – такие задачи ставила перед собой компания «АРСЕНАЛ АТЛЕТА», присоединяясь к нацпроекту.

В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран участок производства протеинового печенья. Эта продукция компании востребована среди людей, следящих за своим здоровьем и питанием. Протеиновое печенье от «АРСЕНАЛА АТЛЕТА» с джемом, суфле и в глазури реализуется через торговые компании и маркетплейсы.

Внедрить инструменты бережливого производства на предприятии помогают консультанты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), основная задача которых оказывать экспертную поддержку компаниям, проводить аудит, обучать сотрудников, разрабатывать «дорожные карты» внедрения улучшений.

На предприятии обучена проектная команда и внутренний инструктор по бережливому производству, который в ближайшее время пройдет итоговую сертификацию в РЦК. В дальнейшем по окончании проекта внутренний инструктор на постоянной основе будет обучать персонал применению инструментов бережливого производства.

За несколько месяцев командой предприятия совместно с экспертами РЦК проведена диагностика потока и смежных процессов, составлены детальные карты процесса, выявлено более 50 проблем и ключевых причин их возникновения. По итогам проведенной диагностики командой вырабатываются оптимизационные решения, часть которых уже воплощена в жизнь.

Так, на рабочих местах размещены стандарты выполнения операций в потоке. За счет оптимальной организации рабочих мест сокращено время на поиск стеллажей в цеху на 6,5 минут, а перемещение полуфабрикатов по этапам – на 4 минуты. Уменьшено время на фасовку продукции (исключен этап перетаривания). Выработаны решения, позволяющие сократить время ожидания и излишние перемещения, незавершенный запас производства.

«Наша цель - активное развитие производства. А успешная реализация ключевой цели возможна при постоянном повышении эффективности действующих и вновь разрабатываемых процессов, путем тщательного и последовательного исключения потерь. Принимая участие в нацпроекте «Повышение производительности труда», мы рассчитываем повысить производительность труда, максимально сократить потери, перенять опыт применения инструментов бережливого производства в других компаниях», - комментирует руководитель проектной команды, специалист по охране труда компании «АРСЕНАЛ АТЛЕТА» Евгения Кормишина.

В результате реализации пилотного проекта компания «АРСЕНАЛ АТЛЕТА», сократила время протекания процесса на 12% и незавершенный запас производства на 15%. Выработка при этом возросла на 12%.

Фото предоставлено ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА»