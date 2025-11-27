Предприятие в Новокуйбышевске производит продукцию для авиации и нефтяной отрасли

В Самарской области активно развиваются локальные производства. Новокуйбышевская компания «Топтул» занимается производством и восстановлением осевого режущего инструмента для автомобильной, авиационной и железнодорожной промышленности, предприятий ОПК.

«Предприятие работает более 10 лет, в наших цехах расположено высококачественное оборудование, работают компетентные специалисты. Производственные мощности – до 30 тысяч единиц в месяц», — подчеркивает руководитель компании «Топтул» Владислав Дегтярев.

Предприятие входит в группу компаний «Сакрет Руссланд». Здесь также производят лакокрасочные материалы, антикоррозийную, огнезащиту, гидроизоляцию, смазочно-охлаждающие жидкости и многое другое.

«Самое перспективное, на наш взгляд, направление — это производство карбидокремниевой керамики. Это средство защиты для вертолётов, самолётов, также может применяться для производства бронежилетов. Запустить цех в работу мы планируем уже в первом квартале следующего года», — добавляет Владислав Дегтярев.

Группа «Сакрет Руссланд» производит востребованную и конкурентноспособную продукцию, делая большой вклад в импортозамещение. В сентябре несколько предприятий группы посетил врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он оценил ход развития компании и пообщался с руководством по вопросам мер поддержки со стороны региона.

Предприятия региона демонстрируют устойчивый рост и активно внедряют инновационные решения, соответствующие потребностям современной экономики. В регионе действует обширный спектр государственных мер поддержки, направленных на содействие развитию бизнеса.

«Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым последовательно реализует политику, направленную на поддержку местных производителей, на развитие бизнеса. Наша цель – укрепить позиции региона как территории с комфортными условиями для реализации любых проектов», — акцентировал заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Поддержка бизнеса в регионе реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Так, создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия и др. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.