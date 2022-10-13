Порядка 19 тысяч посылок пользователи отправили и получили через вокзалы Куйбышевской магистрали

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За девять месяцев 2022 года через вокзалы Куйбышевской железной дороги было отправлено и получено порядка 19 тыс. посылок и бандеролей (+15% к январю-сентябрю 2021 года). В основном сервисом экспресс-доставки по системе «от вокзала к вокзалу» пользователи отправляли деловые бумаги и документы, книги, картины и постеры, малогабаритную цифровую и бытовую технику. Однако были и необычные отправки: музыкальные инструменты и выставочные экспонаты.

На Куйбышевской железной дороге услуга предоставляется на 27 вокзалах, включая станции Самара, Уфа, Ульяновск-Центральный, Пенза-1 и другие. Посылки отправляют ближайшим пассажирским поездом: доставка занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения. В целом по стране сервис охватывает более 300 крупнейших вокзалов.

Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимают круглосуточно.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки. К примеру, доставка груза до 1 кг из Самары в Уфу обойдется в 500 рублей. При оформлении отправителю сразу сообщают время доставки и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства.

Фото: пресс-служба КбшЖД