Почти 40 тысяч человек воспользовались бесплатным доступом к Wi-Fi на вокзалах и станциях КбшЖД

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С начала 2023 года почти 40 тысяч человек воспользовались бесплатным доступом к Wi-Fi на вокзалах и станциях Куйбышевской железной дороги. Они загрузили на свои устройства 29,8 тыс. гигабайт информации, что более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Лидируют по активности посетители вокзалов Самара, Уфа и Пенза. Там за последние три месяца пассажиры загрузили 8,2; 7,4 и 2,7 тыс. гигабайт соответственно. Четвертым и пятым по активным посетителям стали вокзальные комплексы Сызрань-1 и Сызрань Город, где было скачено 1,9 и 1,7 тыс. гигабайт соответственно.

Сейчас с помощью Wi-Fi пассажиры могут выйти в сеть более чем на 20 вокзалах и станциях Куйбышевской магистрали, среди которых как большие, так и малые вокзалы и станции.

Фото: пресс-служба КбшЖД