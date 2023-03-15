«Почта России» станет единственным доставщиком всех пенсий в стране

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Выдачу всех видов пенсий, которые выплачиваются наличными — на дому или в кассе, — передали «Почте России». Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 15 марта. При этом, как отметила председатель палаты регионов Валентина Матвиенко, сенаторы будут контролировать процесс доставки пособий по новым правилам, пишет "Парламентская газета".

Пенсии наличными через «Почту России» сегодня уже получают 10,4 миллиона человек, или 87 процентов всех пользователей этой услуги. Остальные 13 процентов рынка до сих пор делили между собой альтернативные доставщики — небольшие ООО с уставным капиталом от 10 тысяч рублей.

По новым правилам доставлять все наличные пенсии в стране будет «Почта России». Как отметили авторы инициативы — депутат Госдумы Александр Хинштейн и сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев , это позволит обеспечить бесперебойную доставку пособий в самые отдаленные уголки страны.

При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обсуждения закона обратила внимание на то, что много претензий по доставке есть и к «Почте России»: «Так, как почта работала раньше, работать сегодня нельзя», — сказала она.

«Главное — обеспечивать надежную доставку пенсии, чтобы каждый человек в каждом поселке, деревне, районе был уверен, что пенсия к нему придет вовремя. И «Почте России» дается еще одна возможность проявить себя, наладить у себя эффективную экономическую деятельность», — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что сенаторы будут строго контролировать доставку пенсий по новым правилам, включая самые отдаленные деревни и села.