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Платформу со старыми аккумуляторными батареями весом 2,9 тонны выбросили с МКС на орбиту

12 марта 2021 22:57
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Она более чем в два раза превышает массу предыдущего самого тяжелого объекта космического мусора.

Масса платформы со старыми аккумуляторными батареями, "выброшенной" с Международной космической станции (МКС), более чем в два раза превышает массу предыдущего самого тяжелого объекта космического мусора и составляет 2,9 тонны. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Эта панель действительно была крупнейшим по весу объектом, выброшенным на орбиту. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда от МКС был отсоединен резервуар из-под аммиака", - рассказала специалист агентства по связям с общественностью Куртни Бисли.

В NASA уточнили, что платформа, несмотря на ее вес, не причинит какого-либо вреда. Она продолжит вращение по орбите еще два - четыре года, постепенно снижаясь, пока не достигнет атмосферы, где и сгорит.

Вес выброшенного в 2007 году резервуара из-под аммиака не превышал одной тонны. В 2018 году с МКС была выброшена научная аппаратура весом около половины тонны.

 

Фото из открытых источников

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