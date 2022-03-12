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Платежная система Paypal призывает россиян вывести средства с их счетов до 18 марта

12 марта 2022 21:40
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Электронная платежная система 5 марта приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

Американская электронная платежная система Paypal сообщила, что в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России она призывает вывести остатки средств со счетов, передает ТАСС.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года", - сообщается в уведомлении на русскоязычной версии сайта компании.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в справочном центре PayPal", - сообщается далее.

Ранее 5 марта Paypal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

 

Фото из открытых источников

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