Платежная система Paypal призывает россиян вывести средства с их счетов до 18 марта

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Американская электронная платежная система Paypal сообщила, что в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России она призывает вывести остатки средств со счетов, передает ТАСС.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года", - сообщается в уведомлении на русскоязычной версии сайта компании.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в справочном центре PayPal", - сообщается далее.

Ранее 5 марта Paypal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

Фото из открытых источников