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PepsiCo объявило о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

20 сентября 2022 13:39
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PepsiCo объявило о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

 Американская корпорация PepsiCo Inc. остановила производство напитков в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо компании.

"PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства", — говорится в публикации.

Кроме того, в России больше не делают и концентраты для изготовления напитков.

Журналисты Reuters сходили в десятки магазинов в Москве и за ее пределами и выяснили, что самая поздняя дата производства Pepsi на российском заводе из имеющихся в продаже — 17 августа.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и другими. Компанию в Советском Союзе впервые представил в 1959 году ее президент Дон Кендалл на выставке американской продукции в Москве, сообщает РИА Новости.

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