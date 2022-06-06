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Открыта продажа билетов на новый двухэтажный поезд Самара  –  Имеретинский курорт

6 июня 2022 16:39
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Первый состав отправится из Самары 17 июня, из Имеретинского Курорта – 19 июня.

Новый поезд №569/570 сообщением Самара – Имеретинский Курорт формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») в июне начнет курсировать составами из двухэтажных вагонов. Первый состав отправится из Самары 17 июня, из Имеретинского Курорта – 19 июня.

Поезд будет курсировать один раз в пять дней, отправляясь из Самары в 16:35, со станции Имеретинский Курорт – в 18:56. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сызрань, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар и т.д. Время указанно местное.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны, вагон СВ. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик». В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

Продажа проездных документов уже открыта. Приобрести билеты на новый поезд №569/570 сообщением Самара – Имеретинский Курорт можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

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