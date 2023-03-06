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Оператор билайн: видеозвонок стал у самарцев одним из самых популярных способов признаться в любви со смартфона

6 марта 2023 14:34
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Качественный мобильный интернет и смартфоны помогают найти вторую половинку.

Качественный мобильный интернет и смартфоны помогают найти вторую половинку. Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения жителей Самары на разных этапах развития отношений – при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований «Мобильные опросы»*.

Так, в ходе опроса 43% респондентов в Самаре назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют молодые люди в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время мужчины почти в 4 раза меньше женщин верят в эффективность дейтинг-приложений.

После онлайн-знакомства для большинства опрошенных – и для мужчин, и для женщин – решающим фактором для продолжения общения стала грамотность партнера: что хорошо написанные сообщения важны для более 2/3 самарцев. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (26%) и записываемые голосовые сообщения (17%). 

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, самарцы скорее сделают это через телефонный звонок (33%), текстовое сообщение в мессенджере (22%) или видеозвонок (20%). Причем первый способ мужчины выбирают в 4 раза чаще, чем это делают женщины.

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (46%) и отправка смешных картинок и видеороликов (44%). А молодые люди в возрасте до 24 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они в 3 раза чаще звонят по видеосвязи и в 6 раз больше записывают видеообращения, чем в среднем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 75% самарцев хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Что касается знаков внимания, то 3/4 участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые самарцы никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, носки, сувениры и сертификаты на различные услуги.

Кстати, половина всех опрошенных в Самаре предпочитает готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретает подарки за 1-2 недели. При этом мужчины в 7 раз чаще женщин покупают их только в день праздника. Однако женщины чаще мужчин заказывают подарки любимым на маркетплейсах (30% против 22%), в то время как последние, наоборот, предпочитают приобретать подарки в торговых центрах (36% против 32%).

*Исследование было проведено в 10 российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

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Фото:   ru.freepik.com

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