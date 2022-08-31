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Оператор билайн разработал систему «Маяк», позволяющую прогнозировать загрузку сети

31 августа 2022 12:37
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Оператор билайн разработал систему «Маяк», позволяющую прогнозировать загрузку сети

Специалисты технического блока компании «ВымпелКом» разработали собственную систему «Маяк», которая позволяет оперативно реагировать на изменения трафика, прогнозировать загрузку сети, а также концентрировать работу инженеров на проблемных участках транспортной сети.

«Маяк» — это система сбора, аналитики и прогнозирования загрузки транспортной сети, которая позволяет контролировать и отслеживать утилизацию (загруженность) всей транспортной сети ПАО «ВымпелКом» в режиме реального времени. Также «Маяк» занимается построением трендов утилизации, сверкой операционных параметров портов оборудования и оценивает влияние перегруженных интерфейсов на базовые станции.

Система «Маяк» — авторский оригинальный продукт, написанный с нуля с использованием open source-решений: Postgresql, Python, Grafana, Elasticsearch, Zabbix. Ее функционал постоянно расширяется и дополняется. Использование «Маяка» позволяет более точечно направлять инвестиции транспортной сети с учетом растущего объема трафика. Также система анализирует и выявляет низкозагруженные арендованные ресурсы и каналы на транспортной сети, что дает возможность либо снижать стоимость затрат на их аренду, либо вовсе от нее отказываться.

Благодаря интеграции с системами WorkFlow «Маяк» дает возможность контролировать ситуацию на сети и автоматически запускать проекты, контролируя сроки их исполнения и показывать, когда то или иное расширение на сети будет реализовано и от кого из специалистов это зависит.

«Маяк» обладает функцией автоматических оповещений на случай, если что-либо требует оперативного внимания инженеров. Обладая предиктивным анализом, система прогнозирует загруженность сети на некоторое время вперед, что делает ее работу стабильнее. В настоящий момент охват системы составляет 88% городских сетей и 100% магистральных.

 

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