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Оператор билайн приобрел сеть доставки контента CDNvideo

20 октября 2023 12:57
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Оператор билайн приобрел сеть доставки контента CDNvideo

erid: LatgBeSHS

билайн приобрел 95% ведущего оператора сетей доставки контента — компанию CDNvideo — у китайского холдинга Wangsu Science & Technology. Сделка была подписана в августе после получения одобрения российского регулятора.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу билайна:

«Стратегия нашей компании направлена на выстраивание крепких, долгосрочных деловых отношений с партнерами, а также расширение продуктового портфеля компании для удовлетворения потребностей наших клиентов и решения их задач. CDNvideo полностью подпадает под это определение. С компанией CDNvideo мы давно и успешно работаем в качестве партнеров — билайн оказывает услуги пропуска трафика, размещения серверов. Объединение и переход от зарубежного владения к российскому дает возможность сфокусироваться на интересах российских клиентов-потребителей услуг CDN (Content Delivery Network), развивать сеть CDN там, где это требуется для наилучшего качества с точки зрения клиентов билайн и CDNvideo.

Сегодня все сервисы, имеющие заметное количество пользователей в интернете, используют технологии CDN для распространения своего трафика в целях обеспечения гарантированного качества и сокращения расходов. Кроме того, CDN снижает нагрузку на сеть и существенно уменьшает риски потери доступа к контенту. Мы планируем увеличивать объемы и расширять продуктовый портфель за счет объединения экспертизы и возможностей двух наших компаний».

Ярослав Городецкий, основатель и генеральный директор CDNvideo:

«С компанией Билайн нас объединяет многолетний опыт сотрудничества и множество успешных проектов. Сейчас мы расширяем сотрудничество и переходим на качественно новый уровень. Мы видим множество возможностей по совместной работе, которые приведут к развитию российского рынка CDN и смежных рынков, а также помогут успешно заместить технологии ушедших с российского интернет-рынка западных компаний».

ООО «СДН-Видео» (предоставляет услуги под брендом CDNvideo) оказывает услуги гарантированной доставки контента, организации онлайн-трансляций, предоставления виртуальных вычислительных мощностей, ускорения работы сайтов, интернет-маркетплейсов, приложений, игр и другие услуги в области интернет-трафика.

Узлы сети CDNvideo установлены в 22 городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии, Армении, Азербайджане, Германии, Нидерландах, США, Израиле, Ираке и Сингапуре. Емкость сети CDNvideo составляет более 3 Тбит/с. Доступность сети CDNvideo составляет более 99,99%, средняя сетевая задержка для российских пользователей — менее 12 мс, а средняя фактическая полоса пропускания в России в расчете на пользователя — более 27 Мбит/с, что достаточно для трансляции UHD- и 4K-видео.

С 2017 по 2023 годы компания входила в состав китайского холдинга Wangsu Science & Technology, обладающего второй по масштабу и пропускной способности сетью доставки контента в мире.

По данным исследования международного консалтингового агентства iKS-Consulting (ИКС-Консалтинг), опубликованного в декабре 2022 года, CDNvideo является лидером рынка услуг CDN в РФ.

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Иллюстрация: пресс-служба билайна

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