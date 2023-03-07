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Оператор билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID

7 марта 2023 13:06
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Оператор билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через Мобильный ID

Опратор билайн переключил внутренние сервисы и информационные системы на аутентификацию через Мобильный ID, а также перевел внутренних сотрудников на авторизацию с помощью этой технологии.

Вход на корпоративные ресурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность конфиденциальных данных при работе с чувствительной информацией. Для авторизации пользователю необходимо ввести зарегистрированный в корпоративной системе номер телефона или рабочий адрес электронной почты, после чего на телефон приходит пуш-уведомление с просьбой подтвердить вход. 

Руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян:
 
 «С начала 2023 года войти во внутренние системы билайна можно только через Мобильный ID. Это удобно для пользователя, так как нет необходимости запоминать несколько связок «логин-пароль», а главное — безопасно. В перспективе Мобильный ID позволит нам серьезно экономить на лицензиях от вендора, решение которого использовалось ранее. Кроме того, мы работаем над внедрением Мобильного ID в систему оформления пропусков для посетителей офисов и ряд других сервисов, а накопленный внутри билайна опыт по корпоративной аутентификации предлагаем в качестве готового продукта нашим клиентам».
 
 Мобильный ID по умолчанию доступен для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Фото:   ru.freepik.com

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