ОЭЗ «Тольятти» вошла в число лидеров страны по количеству созданных рабочих мест

106

Особая экономическая зона «Тольятти» вошла в число лидирующих инвестплощадок страны по количеству созданных рабочих мест в 2023 году. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ в своем отчете о ключевых показателях и достижениях особых экономических зон России за 20 лет их существования. ОЭЗ «Тольятти» занимает шестую строчку среди всех остальных ОЭЗ — в 2023 году резиденты флагманской инвестплощадки Самарской области создали 680 новых рабочих мест.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области. «Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60 % по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», — отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.

Наибольшее количество рабочих мест в 2023 году создали «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов», «Формат экологичные решения», «Эдша Тольятти», «Гумма Лайн», «ИнтЭксПласт», «Метсервис Поволжье» и другие.

«Условия, созданные в ОЭЗ «Тольятти» для инвесторов, делают площадку очень востребованной. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Это предприятия в сфере пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и многих других, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня мы ведем активную работу по созданию третьей очереди особой экономической зоны, одной из самых привлекательных инвестплощадок страны».

Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов на территории ОЭЗ «Тольятти» более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест. Компании получают здесь готовые земельные участки с подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторам доступны налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, административное сопровождение, возможность строительства производственных корпусов силами управляющей компании.

Возможности для резидентов ОЭЗ постоянно расширяются. В настоящее время к внесению в Госдуму готовится законопроект, согласно которому резиденты особых экономических зон смогут передавать в залог арендные права на земельные участки. Это позволит компаниям на инвестиционной стадии получать кредитные средства под залог создаваемых объектов.