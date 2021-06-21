«ОДК-Кузнецов» в числе первых в России откроет в Самаре корпоративный центр «Точка кипения Hi-Tech»

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Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Кузнецов» вошло в число первых 15 российских предприятий, получивших поддержку для создания «Точки кипения Hi-Tech». Открыть флагманский корпоративный центр по рационализации планируется уже в этом году.

Предприятие прошло конкурсный отбор в рамках национального проекта «Производительность труда», опередив более 60 участников. Оператором конкурса выступило Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия») при поддержке Минэкономразвития России и АНО «Платформа НТИ».

Целью принципиально нового трека нацпроекта является мотивация работников на рационализаторскую деятельность. Для людей, способных генерировать улучшения, увеличивать эффективность бизнеса и наращивать производительность труда, «Точка кипения» станет пространством для продуктивной работы.

«ОДК-Кузнецов в числе первых включается в инновационный проект – это для нас еще один этап преобразований. Высокотехнологичная компания, которую выстраивает Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха на базе «ОДК-Кузнецов» – это не только новые корпуса и современное оборудование, но и сотрудники, которые максимально подготовлены к тем вызовам, которые стоят перед двигателестроительной отраслью. «Точка кипения Hi-Tech» – площадка, где есть всё для развития и реализации передовых идей, участники проекта смогут использовать ресурсы, накопленные в экспертной среде «Ворлдскиллс» и Платформы НТИ», - сказал управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Команда «Точки кипения Hi-Tech» в «ОДК-Кузнецов» создаст дорожную карту проекта, программу мероприятий с Советом молодежи предприятия, вузами и организациями-партнерами, подготовит места размещения «Точки кипения», которые начнут свою работу уже 1 сентября 2021 года.

«Мы хотим создать площадку, максимально доступную и открытую для наших креативных работников, а также для студентов и партнеров предприятия, поэтому выбрали для «Точки кипения Hi-Tech» расположение рядом с предприятием, в здании, где раньше располагался Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова. Объект передается Минобрнауки Самарской области предприятию. Такие корпоративные пространства, объединяющие рационализаторов, должны стать центрами притяжения людей, которые хотят получать и применять новые знания, - отмечает директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко. - «Точкой кипения» будут реализовываться общефедеральные образовательные и акселерационные программы, проводиться проектно-аналитические и стратегические сессии, что позволит непрерывно обмениваться знаниями, новыми производственными решениями и передовыми технологиями в области рационализаторства и инноваций».