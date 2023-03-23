ОДК-Кузнецов увеличил набор студентов по программе «Крылья Ростеха»

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Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет начали прием заявок от выпускников 11 классов для обучения по программе подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». В группу, которая будет осваивать специальность «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», планируется набрать 60 человек.

В 2023 году ОДК-Кузнецов проведет уже третий набор студентов в рамках проекта «Крылья Ростеха». 34 первокурсника и 20 студентов 2 курса сейчас обучаются в Самарском университете по спецпрограмме, разработанной вузом и предприятием. Опыт пилотных групп подтвердил правильность созданной образовательной траектории – перспективные и мотивированные студенты уже получили рабочую профессию, влились в коллектив «ОДК-Кузнецов», проходят практику на производстве, показывают высокие результаты в учебе.

«ОДК-Кузнецов – один из крупнейших в регионе работодателей – может дать молодому специалисту, участвующему в стратегических для страны проектах, не только серьезную инженерную подготовку, но и возможности для непрерывного повышения квалификации, карьерного роста и научной работы. Целевой набор студентов – это вложение компании в будущее, которое в ОДК-Кузнецов определено на десятки лет вперед благодаря растущим объемам заказов не только на производство и сервисное обслуживание наших моторов, но и на разработку новых перспективных двигателей», – заявил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

Первокурсники 2023 года будут получать знания как по традиционным для двигателистов дисциплинам, так и по новым программам дополнительного обучения – 3D-моделированию и программированию. Наряду с теорией студенты уже с первого курса получают практические производственные навыки в ОДК-Кузнецов. Мотивирующая выплата от предприятия составляет от 20 тыс. до 35 тыс. рублей. Также компенсируются затраты на интернет, общежитие и транспортную карту, начисляется заработная плата во время практики и работы над проектами.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 550 студентов по 8 направлениям подготовки. При этом программа вышла за рамки высшего образования – она охватывает подготовку рабочих кадров по линии среднего профессионального образования (СПО) для авиастроительной отрасли, а также профориентацию школьников.

В 2023 году возможность получить углубленное инженерное образование и погрузиться в производственную среду благодаря трудоустройству на крупнейших предприятиях Корпорации появится еще более чем у 500 студентов.

Для участия в программе в Самаре необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные индивидуальные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам. Помимо этого, абитуриенты должны ответить на вопросы мотивационного опроса , раскрывающие интерес к выбранной профессии. Мотивационный опрос может принести дополнительный балл.

Контакты для подачи заявки в «ОДК-Кузнецов»: отдел подготовки и аттестации, Каштанова Юлия Николаевна, телефоны 8 (846) 277-33-91, 8 (905) 300-44-80, e-mail: yn.kashtanova@uec-kuznetsov.ru.

Подробная информация о проекте на сайте https://rostekhwings.ru.