ОДК-Кузнецов удостоился премии за разработку нового двигателя 

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Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов признано лауреатом премии «Авиастроитель года» по итогам 2021 года в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)». 25 октября в Москве награду за разработку перспективного двигателя получили представители предприятия.

Конкурс «Авиастроитель года», учрежденный Союзом авиапроизводителей России, проводится с 2011 года. Премии ежегодно присуждаются юридическим и физическим лицам, добившимся выдающихся результатов в области авиастроения и внесшим весомый вклад в развитие отрасли.

По итогам 2021 года организационный комитет конкурса принял решение о признании ПАО «ОДК-Кузнецов» лауреатом премии в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)» за разработку двигателя высокой мощности.

Торжественная церемония награждения состоялась в конференц-зале отеля «Ренессанс Москва». Высокую награду из рук человека, хорошо знакомого с производством и разработками ОДК-Кузнецов, - замминистра авиационной промышленности СССР, президента «Союза авиационного двигателестроения» Виктора Чуйко получили генеральный конструктор ОДК-Кузнецов Павел Чупин, заместитель генконструктора Олег Люсов и главный конструктор Андрей Злобин.

«Сегодня признание получил труд не только конструкторов ОДК-Кузнецов, но и вклад коллективов ведущих КБ предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации, работающих над проектом вместе с нами. Разработан массив конструкторской и технологической документации, ведется подготовка производства. Опытные образцы изделия проходят испытания, подтверждающие заложенные параметры двигателя. ОДК-Кузнецов модернизирован стенд для проведения испытаний опытных изделий, ведется строительство специального стендового комплекса. Уже к концу текущего года ОКБ предприятия переезжает в новое здание, оснащенное с учетом современных требований к проектированию в цифровой среде», - подчеркнул в ответном слове генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

В настоящее время разработка новых двигателей в Объединенной двигателестроительной корпорации ведется по модели распределенной разработки, когда объединяются конструкторские бюро корпорации с привлечением профильных компетенций каждого из них. В работе над новым перспективным изделием широкая кооперация и цифровизация процессов позволила в кратчайшие сроки определить облик, разработать документацию, а также оперативно организовать производственный процесс, изготовить опытные образцы нового двигателя и приступить к его испытаниям.

Напомним, годом ранее ОДК-Кузнецов стал дипломантом конкурса «Авиастроитель года» за работу «Постановка на серийное производство авиационного двигателя НК-32 серии 02».

Фото: ОДК-Кузнецов