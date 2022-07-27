Я нашел ошибку
Главные новости:
О ключевых результатах социально-экономического развития города в режиме ВКС рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.  
Тольятти вошел в число сильнейших моногородов России по уровню социально-экономического развития
В ходе живой встречи с участниками они обсудили перспективы развития инклюзивных практик в нашей стране.
Сегодня "iВолга" встречает Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову
Во время проведения работ сильный ветер раскачал конструкцию, и кабина рухнула с высоты 12 м.
В Тюмени при падении крана погибла сидящая внутри кабины известная блогерша-крановщица
Фильм рекомендован для семейного просмотра, билеты могут приобрести также держатели «Пушкинской карты».
1 сентября в российский прокат выйдет семейное фэнтези по роману самарской писательницы Виктории Ледерман
В прошлом году, в период аномальной жары сотрудники МЧС доблестно несли службу, защищая города и села, проявляя храбрость, мужество и самоотверженность. 
Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам МЧС, которые в прошлом году дали отпор крупным лесным пожарам
Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась и число заражений COVID-19 снизилось, опасность остается.
Жителям региона рекомендуют пройти ревакцинацию от коронавируса
На мероприятии обсуждались вопросы подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств в условиях глобального импортозамещения в авиастроительной отрасли.
«ОДК-Кузнецов» принял участие в экспертной сессии НОЦ «Инженерия будущего»
Пациенты в кратчайшие сроки доставляются в специализированные сосудистые центры области.
В УФСИН СО оперативно оказывают медпомощь осужденным при внезапных острых состояниях, представляющих угрозу жизни
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.66
0.88
EUR 59.41
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам МЧС, которые в прошлом году дали отпор крупным лесным пожарам
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
Состоится восьмой пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«ОДК-Кузнецов» принял участие в экспертной сессии НОЦ «Инженерия будущего»

27 июля 2022 17:34
167
На мероприятии обсуждались вопросы подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств в условиях глобального импортозамещения в авиастроительной отрасли.

«ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха принял участие в экспертно-проектной сессии, организованной НОЦ «Инженерия будущего» на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. На мероприятии обсуждались вопросы подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств в условиях глобального импортозамещения в авиастроительной отрасли.

Участникам проектной сессии НОЦ «Инженерия будущего» – представителям промышленных предприятий и Министерства образования и науки РФ – начальник Учебного центра «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова представила программу выявления, подготовки и интеграции в производство молодых талантов. Действенными инструментами она назвала как очевидный целевой набор студентов, так и раннюю профориентацию школьников. 

«Хорошо, когда к 9 классу ребята понимают, куда они пойдут учиться и работать, поэтому в наших опорных школах – а их на данный момент 15 – предприятие открывает лаборатории «ОДК-Кузнецов», где с 5 класса будут проводиться занятия по 3D-моделированию, токарной и фрезерной обработке, встречи со специалистами предприятия. Работа ведется также с родителями – организовываются родительские собрания, где представители «ОДК-Кузнецов» рассказывают о наших образовательных проектах и возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами предприятий, входящих крупнейшую российскую промышленную корпорацию Ростех», - отметила начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова. 

Юлия Ферапонтова поделилась опытом реализации таких серьезных образовательных проектов как «Крылья Ростеха» (совместно с Самарским университетом им. С.П. Королева) и «Инженерный старт» (совместно с Самарским государственным техническим университетом). Обе программы реализуются при содействии Объединенной двигателестроительной корпорации и Ростеха и призваны помочь предприятию удовлетворить потребность в квалифицированных молодых специалистах, а вчерашним школьникам дать возможность учиться в престижных университетах по углубленной образовательной программе, а также трудоустроиться в хорошо знакомую к окончанию обучения компанию. В этом году заявки на участие в проекте подали абитуриенты из Калининградской, Саратовской, Ульяновской областей. В настоящее время целевой набор в эти специальные группы уже закрыт:  принята группа абитуриентов «Инженерный старт» в Самарский политех и набраны 2 группы будущих конструкторов в рамках проекта «Крылья Ростеха» – в Самарский университет.  

 

Фото:   «ОДК-Кузнецов»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
27 июля 2022  14:00
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
248
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
27 июля 2022  11:57
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
309
Куйбышевская железная дорога назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
27 июля 2022  09:20
Куйбышевская ЖД назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
591
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
26 июля 2022  13:43
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
593
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
26 июля 2022  13:11
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
476
Весь список