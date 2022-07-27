«ОДК-Кузнецов» принял участие в экспертной сессии НОЦ «Инженерия будущего»

167

«ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха принял участие в экспертно-проектной сессии, организованной НОЦ «Инженерия будущего» на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. На мероприятии обсуждались вопросы подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств в условиях глобального импортозамещения в авиастроительной отрасли.

Участникам проектной сессии НОЦ «Инженерия будущего» – представителям промышленных предприятий и Министерства образования и науки РФ – начальник Учебного центра «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова представила программу выявления, подготовки и интеграции в производство молодых талантов. Действенными инструментами она назвала как очевидный целевой набор студентов, так и раннюю профориентацию школьников.

«Хорошо, когда к 9 классу ребята понимают, куда они пойдут учиться и работать, поэтому в наших опорных школах – а их на данный момент 15 – предприятие открывает лаборатории «ОДК-Кузнецов», где с 5 класса будут проводиться занятия по 3D-моделированию, токарной и фрезерной обработке, встречи со специалистами предприятия. Работа ведется также с родителями – организовываются родительские собрания, где представители «ОДК-Кузнецов» рассказывают о наших образовательных проектах и возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами предприятий, входящих крупнейшую российскую промышленную корпорацию Ростех», - отметила начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова.

Юлия Ферапонтова поделилась опытом реализации таких серьезных образовательных проектов как «Крылья Ростеха» (совместно с Самарским университетом им. С.П. Королева) и «Инженерный старт» (совместно с Самарским государственным техническим университетом). Обе программы реализуются при содействии Объединенной двигателестроительной корпорации и Ростеха и призваны помочь предприятию удовлетворить потребность в квалифицированных молодых специалистах, а вчерашним школьникам дать возможность учиться в престижных университетах по углубленной образовательной программе, а также трудоустроиться в хорошо знакомую к окончанию обучения компанию. В этом году заявки на участие в проекте подали абитуриенты из Калининградской, Саратовской, Ульяновской областей. В настоящее время целевой набор в эти специальные группы уже закрыт: принята группа абитуриентов «Инженерный старт» в Самарский политех и набраны 2 группы будущих конструкторов в рамках проекта «Крылья Ростеха» – в Самарский университет.

Фото: «ОДК-Кузнецов»