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«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех.
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ОДК-Кузнецов объявил набор 60 студентов на программу «Крылья Ростеха»

14 марта 2024 14:13
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«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех.

Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) начало прием заявок от выпускников 11 классов для обучения по образовательной программе подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». В Институт двигателей и энергетических установок Самарского университета им. академика С.П. Королева планируется набрать 60 студентов-целевиков, которые станут конструкторами авиационных и ракетных двигателей.

В 2024 учебном году ОДК-Кузнецов в четвертый раз проведет набор студентов целевого обучения в рамках проекта «Крылья Ростеха». 102 студента 1-3 курсов уже обучаются в Самарском университете по расширенной программе, совместно разработанной вузом и предприятием. Студенты «Крыльев Ростеха» подтверждают свои знания и навыки на практике – перспективные и мотивированные учащиеся показывают высокие результаты в научной работе, быстрее вливаются в коллектив ОДК-Кузнецов. Они трудоустроены на предприятии с первого курса, участвуют в реальных проектах, уже на первом курсе получают рабочую профессию, постигая производство с азов.

«Мы отмечаем рост интереса к «Крыльям Ростеха», расширяется география проекта – все больше заявок поступает из других регионов России. Это ожидаемо, ведь программа позволяет получить очень глубокие, а главное направленные в практическую плоскость, знания будущим двигателестроителям. Сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что курс, взятый руководством страны на обеспечение стратегической безопасности России в сфере авиации, космоса и энергетики, станет гарантией надежного и перспективного трудоустройства выпускников «Крыльев Ростеха»», – заявил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

Помимо высоких показателей в учебе целевики активно вливаются в общественную жизнь предприятия, выступают амбассадорами проекта – рассказывают о нем старшеклассникам в 18 опорных школах ОДК-Кузнецов.

Первокурсники 2024 года будут получать знания как по традиционным для двигателистов дисциплинам, так и по новым программам дополнительного обучения – 3D-моделированию, программированию, техническому английскому языку. Мотивационная выплата от предприятия составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Также компенсируются затраты на интернет, общежитие и транспортную карту, начисляется заработная плата.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 1000 студентов по 10 направлениям подготовки.

Для участия в программе в Самаре необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные индивидуальные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам. Помимо этого, абитуриенты должны ответить на вопросы мотивационного опроса, раскрывающие интерес к выбранной профессии. Мотивационный опрос может принести дополнительный балл, сообщает пресс-служба ОДК-Кузнецов. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ОДК-Кузнецов

 

Теги: ОДК-Кузнецов Самара

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