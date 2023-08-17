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Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходит

17 августа 2023 13:56
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Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходит

Erid: LatgBV36N

Российский рынок виртуальных АТС в 2022 году вырос на 15,2% и составил 21,1 млрд руб., по данным «ТМТ Консалтинг». Облачная АТС билайна растёт в два раза быстрее рынка: прирост выручки сегмента за тот же период составил 30%. Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом» рассказал изданию CNews, как компании удалось достичь таких результатов.

Облачная АТС — один из флагманских продуктов билайна для бизнеса. По данным оператора, сегодня его сервис используют около 40 тысяч компаний, которые подключили более 300 тысяч пользователей. И ежемесячно эти цифры растут.

Бизнес давно знает, что такое облачная АТС и какие у неё преимущества. Не нужно закупать специфическое телеком-оборудование и нанимать отдельных специалистов для его поддержки и обновления. Виртуальная АТС легко настраивается и масштабируется, позволяет работать из любой точки мира, где есть интернет. В то же время рынок телефонии для бизнеса меняется вместе с потребностями заказчиков.

Сегодня с помощью Облачной АТС можно не только звонить и принимать звонки с разных устройств, но и собирать онлайн-статистику по вызовам, интегрировать телефонию с CRM-системой для отслеживания взаимодействия с клиентами, а также записывать и анализировать разговоры, сравнивать эффективность рекламных каналов. Именно поэтому продукт используется в самых разных сферах.

По данным «ТМТ Консалтинг», четверть компаний, пользующихся услугами облачной АТС, — это представители сферы услуг. Столько же приходится вместе на розничную и оптовую торговлю. Далее идут электронная коммерция, производство, строительство, транспорт и другие отрасли.

Облачная АТС от билайн бизнес также постоянно развивается. В 2022 году команда продукта много работала над качеством:

  • пересмотрели архитектуру продукта, сделали его более гибким к изменениям, более стабильным;

  • дополнительно зарезервировали все ключевые элементы системы;

  • переработали и расширили интеграцию с CRM-системами;

  • сделали новый, более удобный личный кабинет;

  • провели серию работ по увеличению защищённости и безопасности клиентов нашего сервиса. 

Большое внимание билайн бизнес также уделяет вопросам отказоустойчивости своих сервисов и безопасности данных заказчиков. Именно поэтому в ОАТС используется микросервисная архитектура, все основные компоненты системы зарезервированы, а данные хранятся внутри контура билайн.

Появились и новые функции. Например, сервис «Коллтрекинг», который помогает определить самые эффективные рекламные каналы и повысить конверсию в продажи. С помощью функции смс-визитки можно отправить клиенту уведомление, если сотрудник компании не успел ответить на звонок. А опция «Длительный контракт» позволяет получить скидку до 20% при оплате сервисов на несколько месяцев вперёд.

Уже сейчас на базе Облачной АТС формируется коммуникационная платформа с широкой функциональностью для тех, кто общается внутри своей компании и за её пределами. В ближайшее время планируем запустить дополнительные сервисы, связанные с аналитикой звонков, сделать расширенную статистику для оценки работы компании и её сотрудников и другие полезные функции.

Источник фото freepik.com

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