Новый туристический поезд из Самары в Астрахань отправится в июле 

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В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» Куйбышевский филиал АО «ФПК» назначает туристический поезд выходного дня № 923/924 Самара – Астрахань. Увлекательное путешествие на поезде в долину цветущих лотосов можно будет совершить с 29 по 31 июля 2022 года.

За выходные путешественники смогут совершить прогулку по центру Астрахани и посетить жемчужину города – Астраханский Кремль, а также попробуют местные деликатесы.

Одним из ярких событий во время поездки станет водная прогулка по дельте Волги, где гости станут свидетелями уникального природного явления – цветения лотосов, символа любви и чистоты, обладающего уникальными исцеляющими свойствами.

После прогулки туристы смогут пообедать настоящей астраханской ухой, приготовленной на костре, и отдохнуть в одном из лучших туристических комплексов.

Комфортные условия в пути будут обеспечены за счет вагонов СВ и купе, оборудованных системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8-800-201-74-22 (звонок бесплатный) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников